14 рулонов туалетной бумаги, халаты, тапочки, полотенца... Туристов из Сургута поймали в Турции на воровстве из отеля

14 рулонов туалетной бумаги, 5 литров «Бейлиза», тапочки, халаты, полотенца и апельсины. Все это парочка из Сургута попыталась вывезти в двух чемоданах при выселении из турецкого отеля. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

В течении недели персонал одного из курортов Алании наблюдал, как мужчина и женщина по рюмочке уносят из бесплатного бара в свой номер «Бейлиз». Горничные сообщали, что каждый день в номере сургутян пропадает туалетная бумага целыми рулонами. А садовник отеля доложил на ресепшн, что в саду вырваны с корнем цветы.

Перед выездом сургутян из отеля охрана заставила их открыть чемодан. Все награбленное было аккуратно уложено – бейлиз в пластиковых бутылках, фрукты в пакетах, тапочки, халаты, полотенца и туалетная бумага также были обнаружены в вещах пары. А корни вырванных из земли цветов смочены водой.

Турки придумали для туристов наказание – заставили заплатить за украденное по рыночной цене, а потом отпустили на самолет.