В первом же полуфинале Кубке Конфедераций дело дошло до пенальти между Чили и Португалией

Накануне на первом полуфинале Кубке Конфедераций между сборными Чили (с этой командой Россия в рамках товарищеского матча сыграла 1:1) и Португалии после нулевого счета дело дошло до пенальти. В итоге чилийцы вышли в финал Кубка, победив команду Криштиану Роналду со счетом 3:0.

Сегодня состоится второй полуфинал Кубка, где между собой сыграют Германия и Мексика. Победитель пары сыграет с Чили в воскресенье, а проигравший сойдется за бронзу Кубка с Португалией.