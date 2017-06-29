В Сургуте на улице Привокзальной перекроют движение почти на неделю

Как сообщают в Департаменте городского хозяйства города, в связи с ремонтом инженерных сетей с 22:00 29.06.2017 до 6:00 03.07.2017 на ул. Привокзальной будет перекрыто движение — на участке от ул. Толстого в сторону пос. Юность.

Автобусы будут осуществлять объезд по следующим направлениям:

- № 12, 30 движение по ул. Привокзальная с разворотом в районе перекрытия и далее по маршруту;

- № 24 с ул. Привокзальная по ул. Толстого, ул. Крылова (схема движения автобусов прилагается);

- № 26 с ж/д вокзала по ул. Грибоедова, ул. Есенина, Тюменскому тракту;

- № 112 от Грибоедовской развязки по Тюменскому тракту (без заезда на ж/д вокзал).

Обращаем ваше внимание, что маршрут пос. Юность — остановочный пункт «станция Сургут» будет обслуживаться автобусами ООО «СГС» с интервалом движения 10-15 минут.