Система видеонаблюдения повысила раскрываемость преступлений в Нижневартовске в два раза

Комплекс «Безопасный город» в 2017 году помог правоохранительным органам Нижневартовска раскрыть 63 уличных преступления и выявить 628 административных правонарушений. Об этом на заседании Комиссии по профилактике правонарушений сообщил начальник отделения охраны общественного порядка УМВД России по г. Нижневартовску Сергей Городнов. По его словам, показатели раскрываемости с использованием видеофактов возросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, стражи порядка отмечают незначительный рост преступлений, связанных с хищением имущества граждан. Речь идет об угонах автомобилей, кражах велосипедов, мопедов и скутеров. Большая часть таких деяний происходит в микрорайонах города и, в основном, из-за недолжного внимания вартовчан к своей собственности. В частности, речь идет о краже велосипедов. Это одно из самых распространенных преступлений летом. На днях у дома быта «Кристал» сотрудники патрульно–постовой службы задержали 41-летнего жителя города, который угнал велосипед. По его словам, он спилил напильником удерживающий тросик и поехал на велосипеде домой. В настоящее время в отношении вартовчанина решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В случае доказательства вины мужчине грозит наказание, начиная от штрафа вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.