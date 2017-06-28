Более 150 выпускникам Нижневартовска вручили медали

В нижневартовском ДК «Октябрь» состоялась церемония вручения медалей выпускникам городских школ. За наградами на сцену поднялись более 150 человек.

Во время мероприятия глава города Василий Тихонов, председатель Думы Нижневартовска Максим Клец, а также директор местного департамента образования Ольга Козлова вручили федеральные медали «За отличные успехи в учении» и учрежденную Правительством округа награду «За отличные успехи в обучении».

По информации департамента образования администрации Нижневартовска, всего в этом году школы города покинут 1354 выпускника 11-х классов. Каждый из них получит поздравительную открытку от губернатора Югры Натальи Комаровой.