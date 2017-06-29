Для детей-сирот предусмотрены дополнительные гарантии социальной поддержки

Впервые ищущим работу и впервые признанным безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются пособие по безработице и стипендия во время прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости.

Общий период выплаты пособия по безработице и стипендии в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ не может превышать шесть месяцев. Об этом говорится в Федеральном законе от 01.05.2017 N 89-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и статье 9 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

По истечении шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных, а также при достижении 23 лет пособие по безработице и стипендия выплачиваются в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Законом предусматривается также обязанность работодателя обеспечить указанным лицам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим трудоустройством у данного или другого работодателя.