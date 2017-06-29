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Назначенный по приговору суда штраф можно выплачивать частями

В соответствии уголовно-исполнительным законодательством осужденный к штрафу обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.

Если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, то согласно ч. 2 ст. 31 УИК РФ суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет.

При этом свое решение суд обязан мотивировать в судебном решении с указанием конкретных сроков выплат частями и размеры выплат в пределах установленного судом срока рассрочки. Исходя из смысла закона, такая рассрочка может быть предоставлена осужденному в случае его ходатайства, как при постановлении приговора, так и в порядке исполнения указанного наказания на основании ч.2 ст. 398 УПК РФ.

Решая вопрос о рассрочке уплаты штрафа, суд проверяет доводы осужденного о том, что единовременная уплата штрафа для него невозможна. В этих целях суд заслушивает объяснения осужденного, если тот участвует в судебном заседании, объяснения других участвующих в деле лиц, мнения судебного пристава-исполнителя, прокурора и исследует представленные материалы. В решении об удовлетворении ходатайства осужденного о рассрочке уплаты штрафа указываются период рассрочки и суммы ежемесячных выплат.

Порядок такого исполнения наказания в виде штрафа определен в ст.31 УИК РФ, согласно которой при рассрочке выплаты штрафа осужденный обязан в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Срок погашения судимости в случае досрочного погашения штрафа, назначенного с рассрочкой выплаты, исчисляется с момента выплаты последней части штрафа, т.е. с момента исполнения наказания в соответствии с п. "б" ч.3 ст. 86 УК РФ.


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28 июня в 21:02, просмотров: 409, комментариев: 0


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