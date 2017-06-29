На операторов связи возложена обязанность оповещать абонентов об опасностях

Федеральным законом от 07.06.2017 N 110-ФЗ "О внесении изменений в статью 66 Федерального закона "О связи" и статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" на операторов связи возложена обязанность оповещать пользователей об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В соответствии с внесенными изменениями операторы связи обязаны обеспечивать передачу пользователям услугами связи экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Расходы операторов связи, понесенные в связи с выполнением вышеперечисленных требований возмещению не подлежат.

При оказании услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания передача операторами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите не является прерыванием предоставления услуг связи. Операторы связи, оказывающие услуги связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из договоров с вещателями об оказании услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, в случае, если это связано с выполнением операторами связи вышеназванных требований.

Закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.