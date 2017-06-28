Изменен порядок замены и выдачи водительских удостоверений

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 326 внесены изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Согласно изменениям многофункциональным центрам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, разрешено выдавать водительские удостоверения при их обмене.

Ранее российские национальные и международные водительские удостоверения выдавались взамен ранее выданных только в подразделениях Госавтоинспекции. Кроме того, уточнен порядок замены прав до истечения срока их действия. До сих пор при замене российских национальных водительских удостоверений до истечения срока действия этот срок не мог быть изменен.

При замене водительского удостоверения в случае представления заявителем медицинского заключения предусматривается возможность получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет. Уточнена процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение.

Так, определено, что при обмене иностранного национального водительского удостоверения, содержащиеся в нем записи и отметки, подтверждающие наличие права управления транспортными средствами категорий и (или) подкатегорий, не являющихся высшими по отношению к категории или подкатегории транспортных средств, на право управления которыми были сданы экзамены, переносятся в российское национальное водительское удостоверение.

При этом, в случае подтверждения наличия у владельца иностранного национального водительского удостоверения медицинских ограничений к управлению транспортным средством в российское национальное водительское удостоверение переносятся отметки, подтверждающие наличие права управления транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, которые определены медицинским заключением.