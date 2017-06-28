​В России за год стало на два миллиона очень бедных людей больше. Всего их 22 миллиона

В России за 2016 год стало на два миллиона бедных людей больше, а всего их 22 миллиона, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. У этих людей доходы ниже прожиточного минимума – то есть меньше 10 000 рублей в месяц. И реальные доходы населения продолжают падать – они уже ниже уровня 2009 года на 4,8 процента. Это падение продолжается с 2014 года, пишет newsru.com.