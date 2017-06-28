Павел Дуров пошёл навстречу Роскомнадзору — но только при условии, если государство не будет лезть в тайну переписки

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров согласился предоставить данные о своей компании Роскомнадзору, если государство хочет знать только информацию о самой фирме, а не о шифровании данных.

«Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram», — написал Дуров на своей странице ВКонтакте.

«Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC391410 Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору.



Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram... Если мессенджер действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании», — резюмировал Дуров.