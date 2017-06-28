​Владимир Путин: «Мы будем и дальше наращивать военный потенциал страны для защиты от агрессоров»

Плохие новости для российской экономики и бюджета: президент заявил, что страна продолжит наращивание военного потенциала для защиты от агрессоров. «Сложная международная обстановка, рост числа региональных кризисов, конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют от нас постоянно совершенствовать военную организацию государства, – приводит ТАСС слова Владимира Путина на встрече с выпускниками военных вузов. – Только современные мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого потенциального агрессора, от давления и шантажа со стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная Россия».

В конце выступления президент предложил тост: «За офицеров России, за продолжение победных традиций Вооруженных сил, за нашу великую Родину!»

Напомним, что засекреченная часть российского бюджета, которая так или иначе касается затрат на силовые и военные структуры, уже составляет 20 процентов от всех расходов.