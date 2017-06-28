В России с 2018 года появится очень интересное чтиво – реестр коррупционеров

Совет Федерации одобрил законопроект о создании интереснейшего документа – федерального реестра коррупционеров. В него будут попадать чиновники и силовики, которые были уволены со своих должностей с формулировкой «в связи с утратой доверия» за коррупционные правонарушения. Видимо, этот документ не позволит подобным людям тихо перебираться на новые должности после скандальных увольнений.

В реестре также будут фигурировать уволенные за коррупцию работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования, пишут «Ведомости».

Если президент подпишет этот закон, то он вступит в силу 1 января 2018 года.