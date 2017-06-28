Непогода нынче в моде: завтра на улице тоже будет не очень

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, 29 июня на территории округа снова будет плохая погода: местами ожидается юго-западный ветер порывами 15-20 м/с, по южным и восточным районам – гроза.

Окружное МЧС рекомендует населению соблюдать меры безопасности с учетом погодных условий: пережидать порывы ветра в помещении; будучи на улице, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций; не стоять под балконами.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по единому телефону пожарно-спасательной службы 101.