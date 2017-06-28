​ТАиК «Петрушка» завершил свою «летнюю кампанию» по пришкольным лагерям

Закончился 26-й театральный сезон в сургутском театре кукол! Перед тем, как отправиться на заслуженные каникулы, артисты провели довольно масштабные мини-гастроли по пришкольным лагерям и в детские сады нашего города. Такую работу в начале лета коллектив ТАиК «Петрушка» традиционно проводит все 25 лет своей работы. С 1 по 26 июня 2017 года постановки посмотрели почти 5 000 зрителей. Администраторы театра говорят: «В сравнении с тем же периодом прошлого года, мы оказались еще более востребованы. Расписание было почти полностью сформировано за месяц до начала «летней кампании». Дети ждали приезда наших артистов».

20 школ увидели спектакли и театрализованные игровые программы. Всего было сделано 46 выездов в школы и 14 в детские сады. В тройку лидеров по популярности на этот раз вошли спектакли: «Сказка о царе Салтане», «Солдатский котелок» и «Приятного аппетита, Тигренок». Много заявок было на новую интерактивную программу «Здравствуй, лето!». Она получилась очень музыкальной, современной, солнечной, задорной и веселой.

Также в июне театр «Петрушка» показал 15 спектаклей в залах Сургутской филармонии (в том числе в будние дни), три представления актеры-кукольники провели на открытом воздухе в День защиты детей и четыре игровые программы на День города.