Первое заседание Молодежной палаты прошло в Сургуте

Накануне в Сургуте состоялось первое заседание Молодежной палаты при Думе города шестого созыва. Поддержать своих молодых коллег пришли депутаты Тюменской областной Думы Галина Резяпова (фракция «Единая Россия») и Михаил Селюков (фракция ЛДПР), Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Виктор Сысун (фракция ЛДПР), думы города Сургута, городской глава Вадим Шувалов. Обращаясь с приветственным словом к членам Молодежной палаты, депутаты призвали их быть активными в решении городских проблем и пообещали во всем помогать и поддерживать.

На заседании члены молодежной палаты выбрали председателя палаты – им стал Юрий Стрелец. Заместителем председателя выбрали Юлию Зайцеву, а секретарем – Ирину Цхададзе. Также были определены основные направления деятельности Молодежной палаты, такие как: организация молодёжного общественного контроля объектов культурной, спортивной, научной и других сфер; организация школы молодого избирателя и создание системы параметров оценки молодёжной политики в муниципальном образовании. По каждому из направлений были выбраны кураторы, которым предстоит сформировать состав рабочих групп и составить план дальнейших мероприятий.

«Перед молодежной палатой стоят важные задачи в сфере молодежной политики, сказал Михаил Селюков. – Убежден, свежий взгляд и новые идеи помноженные на опыт старших товарищей, дадут положительные результаты для города».