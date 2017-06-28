Справедливороссы подготовили законопроект об отмене национального роуминга, и (!!!) даже обосновали его реалистичность

Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. С такой инициативой выступили представители фракции "Справедливая Россия", сообщили в ее пресс-службе. Поправки предполагается внести в статью 54 закона "О связи".

Руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране в качестве компенсации сотовым компаниям, которые изначально "вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки". "Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности. Ликвидация для абонентов "границ" между российскими регионами – давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов ", – пояснил Сергей Миронов.