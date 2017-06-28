Теперь Когалым заживет! ЛУКОЙЛ подписал с округом очередное соглашение о сотрудничестве

Губернатор Югры и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» в Москве подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве между нефтяной компанией и правительством региона

Наталья Комарова отметила позитивное сотрудничество с компанией «ЛУКОЙЛ» на протяжении многих лет. В свою очередь, Вагит Алекперов отметил, что подписание данного соглашения - это очередная веха в развитии отношений между правительством Югры и компанией «ЛУКОЙЛ»: «Многие годы мы реализуем уникальные проекты, как в сфере производства, так и в сфере социального сотрудничества. Я уверен, что основа, которая заложена в соглашении и о стратегическом партнерстве, и в дополнении к этому соглашению – это все цепочка, которая позволяет нам создавать комфортные условия для проживания наших работников на территории Югры. И в то же время Ваша поддержка дает нам возможность усиливать присутствие и геологоразведки, и развития нашего производственного потенциала».

Добавим, согласно новой договоренности, «ЛУКОЙЛ» направит средства на оснащение строящегося в Когалыме филиала Государственного академического малого театра России.