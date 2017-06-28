Югорский фонд капремонта призвал контролировать себя при помощи общественников

Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед

Любые мессенджеры, социальные сети и СМИ сами по себе никак не могут быть ни причиной, ни движущей силой революции, как не могут ими быть иностранные агенты, общественные активисты, джинсы, жвачка и рок-музыка.