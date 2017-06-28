Югорский фонд капремонта призвал контролировать себя при помощи общественников

При Югорском фонде капитального ремонта создали общественный совет.
В его состав вошли представители общественности, некоммерческих организаций и окружной Думы. С помощью нового совета планируется лучше наладить обратную связь фонда с гражданами и общественными организациями. Кроме того, при участии активистов планируется вести разъяснительную работу по реализации региональной программы капремонта домов.
Результаты деятельности общественного совета будут публиковаться на сайте фонда.
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