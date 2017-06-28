​Тюменьстат подсчитал, кто в области получает самую большую среднемесячную заработную плату

Среднемесячная заработная плата в Тюменской области (без учета округов) за январь—апрель этого года составляет 39 тыс. 542 рубля. Сумма выросла на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит РБК Тюмень, ссылаясь на Тюменьстат.

Самая высокая зарплата в регионе у работников химической промышленности — 129,6 тыс. рублей в месяц. Средний доход в нефтегазовой сфере составляет 112 тыс. 546 рублей в месяц. Специалисты воздушного и космического транспорта зарабатывают по 89 тыс. 957 рублей, ученые-исследователи и разработчики — 81 тыс. 900 рублей.

Меньше всего зарабатывают те, кто работает в сфере производства одежды — 13 тыс. 407 рублей, текстильных изделий — 17 тыс. 500 рублей.