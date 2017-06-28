​Наталья Комарова сообщила, что округ поддержит передачу муниципалитетам полномочий и финансирования

ХМАО поддержит передачу муниципалитетам полномочий и финансирования. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова на открытии III ежегодной конференции Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) «Местное самоуправление: служение и ответственность», которая посвящена памяти погибшего 19 лет назад мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Об этом сообщает ТАСС.

«Округ поддержит дальнейшее укрепление местных бюджетов, передачу на места, как полномочий, так и связанных с ними источников финансирования. Это именно то, в чем нуждаются муниципалитеты нашей страны. Уверена, что наша конференция позволит выработать новые подходы в этой сфере», - отметила Комарова.