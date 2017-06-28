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Более двух миллионов россиян не могут выехать за границу, но особо находчивые нашли лазейки

Выехать за границу из-за долгов не смогут 2,3 млн россиян, задолженность которых по состоянию на май превысила 10 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). За год невыездных граждан стало больше на 15 процентов, а к концу года число неплательщиков увеличится до 2,6 млн. Впрочем, должники нашли способ путешествовать, выезжая за границу через Белоруссию или Казахстан.

Благодаря применению ограничения на выезд к должникам, за четыре месяца 2017 года было взыскано 9,3 млрд рублей, к сравнению, за аналогичный период прошлого года было взыскано 7,8 млрд рублей.

Самыми злостными неплательщиками являются должники по алиментам (они составляют 20 процентов от всех невыездных россиян) и клиенты банков (40 процентов), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10 процентов).


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Сегодня в 13:56, просмотров: 155, комментариев: 0


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