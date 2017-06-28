В тюменской исправительной колонии покончил жизнь самоубийством гражданин Украины, которого заставляли платить «дань»

В Тюменской области, в исправительной колонии N2, покончил жизнь самоубийством из-за вымогательства у его родственников крупных сумм денег 20-летний гражданин Украины Станислав Труняков. Как сообщает Ura.ru, по версии правозащитников, молодой человек совершил суицид после того, как местные авторитеты обложили его «данью».

Российский правозащитник Владимир Осечкин уже обратился в связи с произошедшим к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Он считает, что за преступной схемой стоят заключенный Сергей Лаптев и вор в законе Владимир Зятьков, по кличке Зятек, входящий в клан криминального авторитета Шакро Молодого. При этом сообщается, что начальник ИК-2 Гейс Гулиев был в курсе происходящего.

Погибший Труняков был пойман с партией наркотиков, осужден по статье 228 УК РФ и был этапирован в ИК-2. Как сообщили журналистам родственники и друзья Трунякова на Украине, в общей сложности они выплатили 200 тысяч рублей в надежде гарантировать его безопасность в колонии. В день, когда родственники должны были перечислить очередной транш в качестве «дани», молодой человек покончил жизнь самоубийством. По факту суицида в ИК-2 сотрудники прокуратуры и следственного комитета уже начали проверку.