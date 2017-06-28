Заместитель главы Администрации Сургута Роман Меркулов посетил ЖК «4 сезона»

Заместитель главы Администрации приехал с визитом в жилой комплекс «4 сезона» в минувшее воскресенье. Руководитель проекта Наталья Старцева провела для почетного гостя экскурсию по жилому комплексу.

Экскурсия продолжалась около 40 минут. За это время Роман Меркулов осмотрел придомовую территорию комплекса и внутреннюю отделку, познакомился с общей концепцией застройки микрорайона.

«Приятно удивлен. Особенно понравилось благоустройство придомовой территории жилого комплекса «4 сезона». Сегодня, такого оформления нет ни в одном дворе Сургута. В самих домах также все продумано. Был впечатлен отделкой подъездов», — сказал по итогам встречи Роман Меркулов.

«4 сезона» — уникальное место для жизни в Сургуте. Его главные черты – это просторные решения, экологичное окружение, камерность и атмосфера клубного дома и, конечно же, огромный двор-мечты. «Многие не верят своим глазам, когда оказываются на экскурсии в нашем комплексе», - отметила руководитель проекта, - «Работая над проектом, мы ставили перед собой цель создать жилой комплекс, в котором хочется жить, который отличается от привычного Сургута».

Напомним, что ЖК «4 сезона» строится в 39-м микрорайоне города Сургута. В нем уже введены в эксплуатацию и практически заселены два 23-этажных дома «Весна» и «Лето». В активной стадии строительства находится дом «Осень».