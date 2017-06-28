Сегодня коллегия присяжных должна вынести вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова

Вчера присяжные не смогли прийти к единогласному мнению о виновности пяти фигурантов дела, коллегия из 12 человек должна ответить на 26 вопросов, которые поставил суд. Для принятия единогласного решения им отводится по закону три часа. С учетом двух часов, которые присяжные провели в совещательной комнате накануне, у коллегии сегодня будет только один час, чтобы вынести вердикт. Такую информацию передает Эхо Москвы.

После того, как присяжные вынесут вердикт и его огласят, их распускают ее по домам. А в другой день стороны соберутся для обсуждения приговора, но не оспаривая вынесенный вердикт.