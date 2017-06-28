​В Нягани подвели итоги городского конкурса профмастерства среди медработников

Итоги городского конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников «Признание» подвели в Нягани. Более чем 150 лучших представителей профессии получили награды, цветы и подарки. Из них – пять Отличников здравоохранения: Борисенко Светлана, Бричеев Сергей, Лазарива Ирина, Левченко Николай и Уткаева Елена.

Особо отметили тех специалистов, которые стояли у истоков становления здравоохранения города, ветеранам и тем, кто в этом году отмечает юбилейные даты. Таких, как, например, буфетчица наркологического отделения БУ «Няганская окружная больница» Замахаева Надежда, которая начала свой трудовой путь в 1970 году и отмечает 40-летие своей работы больнице.