​Главный врач Урайской больницы поздравил выпускников медицинского класса и волонтеров, вручив им удостоверения и дипломы

В минувшую субботу, в единый выпускной день, главный врач Урайской городской клинической больницы Михаил Горбачев посетил ряд образовательных учреждений. Он вручил выпускникам не только аттестаты, но и удостоверения и дипломы.

Например, в средней школе № 4 одиннадцать выпускников получили от Горбачева удостоверения об окончании медицинского класса. В течение года эти школьники посещали подразделения больницы, прошли в ней учебно-производственную практику. Все они планируют поступать в профильные высшие учебные заведения.

А в гимназии им. А.И. Яковлева главврач вручил дипломы и волонтерские книжки семи добровольцам движения «Волна», созданного при больнице и общеобразовательном учреждении.