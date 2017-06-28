В Лангепасе провели парад «безопасных» колясок

Необычное и яркое мероприятие прошло в Лангепасе - десятки колясок проехали по центральным улицам города. Отличительной особенностью акции стали светоотражающие элементы, которые были прикреплены к «транспортным средствам» маленьких пассажиров.

Ежегодный конкурс «Парад колясок», в котором приняли участие десять семей, проводится по инициативе Госавтоинспекции совместно с представителями образования и общественной организацией «Клуб молодых семей».

Мамы-участницы танцевали, пели, рассказывали стихи про безопасность юных участников дорожного движения, преимуществах использования световозвращающих наклеек на колясках в вечернее время суток. А папы должны были с колясками преодолеть полосу препятствий. Победители получили дипломы и памятные подарки.