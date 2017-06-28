Для туристов, которые хотят посетить Югру, запустили новые летние маршруты

Представители туристической сферы региона сообщают, что в Югре разработаны различные познавательно-развлекательные путешествия и туры активного отдыха для тех туристов, которые хотят отдохнуть в нашем округе. Гостям обещают предоставить скидки или социальные льготные предложения.

Так, например, в этом году появился новый маршрут – автобусный тур «Югорский серпантин». Он начинается в Ханты-Мансийске, затем туристы едут в Сургут (посещают достопримечательности и музеи города), потом в деревню Русскинская (в музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова и Центр национальной культуры), завершается путешествие в Когалыме (развлекательная часть тура - океанариум, аквапарк). Маршрут планируется забрендировать, чтобы он стал всероссийским.

В этом году вновь запущены речные экскурсии к слиянию Оби и Иртыша. Продолжает работу маршрут «Легенды седого Иртыша» (включает в себя посещение Тюмени, Покровского, Тобольска, Увата и Ханты-Мансийска).

Не оставят туристов и без активного отдыха. Тур на приполярный Урал пользуется хорошим спросом. До места назначения можно добраться разными способами, главное, определить для себя наиболее привлекательный. Например, можно приехать на автобусе в Приобье и оттуда вылететь на вертолете в Саранпауль. Другой путь – по воде добраться до Березово, а оттуда поехать на машине.

Ознакомиться со всеми турами и культурными программами можно на сайте tourism.admhmao.ru, откры каталог «Проведи лето в Югре».

Кстати, в 2015 году наш регион посетили 500 тысяч гостей, а в прошлом - 530 тысяч.