​«Зашторить окна и ни в коем случае из них не выглядывать» Жители Ижевска получили инструкцию, что делать во время визита Путина

Жителям Ижевска строго рекомендовано во время визита президента «в целях личной безопасности и безопасности ваших детей (!!! – прим. ред.) зашторить и не открывать окна, ни в коем случае не выглядывать из окон, воздержаться от выхода на балконы». Это объявление было расклеено на домах в связи с визитом Владимира Путина. «Если вы оказались на улице рядом с кортежем, просим не затруднять проезд, не фотографировать, не кричать и не жестикулировать», — говорится в объявлениях.

«Путин прилетел в Ижевск – жителей просят не подходить к окну из-за опасности ожога сетчатки глаз – от взгляда на солнцеподобного», – иронизируют пользователи социальных сетей.

Владимир Путин посетил Ижевск и побывал в гостях у женщины, которая прислала ему жалобу на условия проживания в ветхом доме. Президент подарил ей путевку в Сочи, пишет «Эхо Москвы». В ответ она сказала, что главный подарок для нее – визит президента.