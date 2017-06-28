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Молодежная палата при думе Сургута впервые собралась и выбрала председателя. Им оказался газовик // ФОТО

Вчера состоялось первое заседание Молодежной палаты при Думе города Сургута VI созыва. Своих молодых коллег поприветствовали глава города Вадим Шувалов, заместитель председателя Тюменской областной Думы Галина Резяпова и председатель Думы Сургута Надежда Красноярова. Надежда Александровна в частности, сказала: «Сегодняшнее заседание проходит в день празднования дня молодежи и это очень символично, ведь вы – наше будущее. Именно вам, молодым сургутянам, предстоит учиться решать городские проблемы, помогать своим землякам, уметь их слушать и самое главное – слышать!»

На заседании члены молодежной палаты выбрали председателя палаты – им стал Юрий Стрелец – юрист управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Заместителем выбрали Юлию Зайцеву – руководителя Сургутского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России», секретарем – Ирину Цхададзе – пресс-секретаря Сургутской клинической травматологической больницы.

Также определились с кураторами трех направлений: организации молодёжного общественного контроля объектов культурной, спортивной, научной и др. сфер (мест наибольшего притяжения молодежи в Сургуте); организации школы молодого избирателя и создание системы параметров оценки молодёжной политики
в муниципальном образовании. Ими стали Петр Скрябин – ведущий инженер-технолог технологического отдела аппарата управления УКРСиПНП ОАО «Сургутнефтегаз», Юрий Стрелец и Ольга Власова – декан факультета СурГПУ.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 163, комментариев: 0


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