Фейсбук добрался до рекордной планки пользователей — четверть населения Земли

Пресс-служба Фейсбук рассказала о том, что соцсеть достигла порога, когда ее ежемесячно используют два миллиарда человек, сообщает издание «Медуза». «Каждый день более 175 миллионов человек используют реакцию «любовь», и в среднем 800 миллионам что-то «нравится» на фейсбуке», — комментируют представители компании.

По информации «Медузы», ссылающейся на Techcrunch, по количеству залогиненых пользователей Фейсбук опережает такие ресурсы как YouTube (полтора миллиарда пользователей) и самый популярный китайский мессенджер WeChat (889 миллионов).