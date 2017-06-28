​Пенсионеров начнут в обязательном порядке переводить на карты «МИР» с 1 июля

С 1 июля пенсионеры начнут получать карты «МИР». Сначала они достанутся тем, кто впервые обратился в пенсионный фонд, а те, кому пенсии перечисляются на карты других платежных систем, на отечественный продукт перейдут по окончанию срока действия их нынешних карт. Об этом сообщает управление пенсионного фонда в Сургуте. В настоящий момент клиентами ПФР в Сургуте, Сургутском районе и Когалыме являются 136 тысяч человек, из которых более 90 процентов получают пенсии на карты.