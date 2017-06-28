​СМИ: Вирус Petya доработан и очень опасен. Пострадали даже компьютеры Чернобыльской АЭС

Вирус Petya, накануне атаковавший компьютеры во многих странах мира, это улучшенная версия программы-вымогателя по сравнению с той, что была в прошлом году. Вообще генеральная линия поведения подобных вредоносных программ, как пишет "Медуза" – заставить пользователя дать ей права администратора (обычно это происходит после клика на пришедшее на почту внешне невинное письмо). После чего запущенный вирус переписывает загрузочную область жесткого диска, показывает "синий экран смерти", ну а после перезагрузки начинается стандартная песня о том, куда нужно перечислить биткоинов на 300 долларов (ранее инструкция прилагалась, сейчас – нет), иначе вы просто никогда не получите доступ к жесткому диску и находящимся на нем данным.

Во-первых, в этом случае специалисты рекомендуют, конечно же, не давать права администратора программам, вылезшим из непонятных писем от непонятных адресатов. Собственно, это практически все, что позволит вам избежать участи жертвы хакеров. Но если вы все-таки случайно нажали, и синий экран смерти уже появился, нужно незамедлительно передать дело в руки вашего системного администратора (если речь идет о рабочем компьютере), либо найти такого специалиста, если атака пришлась на домашнюю технику. Вообще раньше можно было просто спасти информацию, переподключив диск к другому компьютеру без прав загрузки, но как обстоит ситуация сейчас – специалисты только разбираются.

Как пишут разные СМИ, в этом году вирус доработан. По некоторым данным, отвечающая за блокировку доступа к управлению компьютером часть вируса начинает действовать на самом раннем этапе его загрузки. То есть над программой поработали очень высококлассные программисты.

А между тем Petya берет новые вершины: в основном он обрушился на Россию и Украину, хотя известно о множестве других стран, где он был замечен. В нашей стране атаке подверглась "Роснефть" и несколько крупных банков. На Украине, помимо нескольких энергетических компаний и банков, вирус парализовал работу компьютеров на Чернобыльской АЭС, однако, на данный момент это не привело ни к каким сбоям на электростанции.

Напомним, что ранее, в мае 2017 года, мир узнал о вирусе-вымогателе WannaCry. Он поразил десятки стран, в том числе и Россию, но, как говорят специалисты, между этим вирусом и Petya нет связи.