16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,8843   EUR  65,9563  

​СМИ: Вирус Petya доработан и очень опасен. Пострадали даже компьютеры Чернобыльской АЭС

Как не попасться на удочку вымогателей?

Вирус Petya, накануне атаковавший компьютеры во многих странах мира, это улучшенная версия программы-вымогателя по сравнению с той, что была в прошлом году. Вообще генеральная линия поведения подобных вредоносных программ, как пишет "Медуза" – заставить пользователя дать ей права администратора (обычно это происходит после клика на пришедшее на почту внешне невинное письмо). После чего запущенный вирус переписывает загрузочную область жесткого диска, показывает "синий экран смерти", ну а после перезагрузки начинается стандартная песня о том, куда нужно перечислить биткоинов на 300 долларов (ранее инструкция прилагалась, сейчас – нет), иначе вы просто никогда не получите доступ к жесткому диску и находящимся на нем данным.

Во-первых, в этом случае специалисты рекомендуют, конечно же, не давать права администратора программам, вылезшим из непонятных писем от непонятных адресатов. Собственно, это практически все, что позволит вам избежать участи жертвы хакеров. Но если вы все-таки случайно нажали, и синий экран смерти уже появился, нужно незамедлительно передать дело в руки вашего системного администратора (если речь идет о рабочем компьютере), либо найти такого специалиста, если атака пришлась на домашнюю технику. Вообще раньше можно было просто спасти информацию, переподключив диск к другому компьютеру без прав загрузки, но как обстоит ситуация сейчас – специалисты только разбираются.

Как пишут разные СМИ, в этом году вирус доработан. По некоторым данным, отвечающая за блокировку доступа к управлению компьютером часть вируса начинает действовать на самом раннем этапе его загрузки. То есть над программой поработали очень высококлассные программисты.

А между тем Petya берет новые вершины: в основном он обрушился на Россию и Украину, хотя известно о множестве других стран, где он был замечен. В нашей стране атаке подверглась "Роснефть" и несколько крупных банков. На Украине, помимо нескольких энергетических компаний и банков, вирус парализовал работу компьютеров на Чернобыльской АЭС, однако, на данный момент это не привело ни к каким сбоям на электростанции.

Напомним, что ранее, в мае 2017 года, мир узнал о вирусе-вымогателе WannaCry. Он поразил десятки стран, в том числе и Россию, но, как говорят специалисты, между этим вирусом и Petya нет связи.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 07:53, просмотров: 227, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед

Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед
Любые мессенджеры, социальные сети и СМИ сами по себе никак не могут быть ни причиной, ни движущей силой революции, как не могут ими быть иностранные агенты, общественные активисты, джинсы, жвачка и рок-музыка.
Федор Крашенинников, политолог Сегодня в 09:57
67 0
Глоток свежего воздуха

Глоток свежего воздуха
Арт-пикник в Сургуте: спляши кубинский танец да слепи горшочек на культурном open-air
Надежда Макаренко 27 июня в 17:44
403 0
​Детям — не игрушки

​Детям — не игрушки
«Главная цель нашей выставки заключается в том, чтобы показать: авторская кукла — уникальное произведение искусства, созданное для коллекционирования и художественного созерцания, но никак не для игры»
Анастасия Спатаренко 27 июня в 15:51
369 0
Прощай, ларёк: на Республики снесли очередной обшарпанный остановочный павильон

Прощай, ларёк: на Республики снесли очередной обшарпанный остановочный павильон
Владлена Сурова 27 июня в 15:56
497 2
До конца лета доллар может подорожать до 61-62 руб

До конца лета доллар может подорожать до 61-62 руб
А вот нефть упала временно и скоро вернется на прежний уровень
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 27 июня в 13:52
315 0
Выбираем жилье с Брусникой

Выбираем жилье с Брусникой
Ангелина Калугина 27 июня в 12:28
312 0
В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов

В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов
Сорта Апеннинского полуострова лучше всего подходят для сибирских гурманов.
Никита Шаганенко 26 июня в 16:29
598 0
За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней

За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней
Главный врач ОКД Ирина Урванцева рассказала, как реализуется проект по заботе о сердечном здоровье сургутян
Елизавета Саенко 26 июня в 15:38
557 1
На 92-м году жизни скончалась коренная сургутянка Домника Кайдалова

На 92-м году жизни скончалась коренная сургутянка Домника Кайдалова
Новогородцы, группа "Старожилы Сургута" 26 июня в 12:02
1173 6
«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия? - 2

«Урал промышленный – Урал полярный»: панацея или иллюзия? - 2
От этой, самой важной для будущего России железной дороги пока построен только отрезок Сургут–Нижневартовск. Это будет будущий Средне-Сибирский широтный ход, который должен обеспечить будущее России на столетия
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 21 июня в 15:25
741 10
И зал засверкал

И зал засверкал
В Сургуте проходит выставка картин основателя техники бисерной мозаики Валентины Паренько
Анна Слинько 26 июня в 10:27
587 0
«Это был ещё какой сюрприз для президента!»

«Это был ещё какой сюрприз для президента!»
Нефтеюганский школьник рассказал «Новому Городу», как попал на прямую линию с Владимиром Путиным
Аня Кюнепрак 26 июня в 10:40
1557 0
С алкоголем у аудитории siapress.ru никаких проблем нет // ИНФОГРАФИКА

С алкоголем у аудитории siapress.ru никаких проблем нет // ИНФОГРАФИКА
В отличие от активистов-трезвенников, которые активно накручивали результаты опросов на нашем сайте
Редакция СИА-ПРЕСС 23 июня в 11:28
721 1
Видео дня. Екатерина Шульман: «Навязанная любовь: Зачем госпропаганда рисует рейтинг Сталину»

Видео дня. Екатерина Шульман: «Навязанная любовь: Зачем госпропаганда рисует рейтинг Сталину»
Редакция СИА-ПРЕСС 25 июня в 16:50
888 2
Мнения аудитории siapress.ru об антикоррупционных митингах разделились // ИНФОГРАФИКА

Мнения аудитории siapress.ru об антикоррупционных митингах разделились // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 25 июня в 10:30
735 2
В Тюменской области появится парк мельниц. Аналогов в мире нет

В Тюменской области появится парк мельниц. Аналогов в мире нет
Никита Шаганенко 23 июня в 16:12
955 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика