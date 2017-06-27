​В мире снова масштабная вирусная атака. На этот раз программа Petya штурмует российские и украинские компании

В числе целей глобальной вирусной атаки, которая началась сегодня, 27 июня, днем, оказались множество предприятий Украины и России. Как сообщает "Медуза", этот вирус-вымогатель называется Petya (аналогичный недавно прославившемуся WannaCry). На Украине заблокированы множество компьютеров в коммерческих структурах и правительственных учреждениях. В России Petya обрушился, в частности, на "Роснефть". Вирус атаковал также компании в Британии и Нидерландах.