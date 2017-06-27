Нефтеюганский школьник Данила Прилепа получил айфон с Путиным // ФОТО

Нефтеюганский школьник Данила Прилепа, выигравший конкурс на лучший вопрос Владимиру Путину, получил золотой iPhone 7. Эксклюзивный телефон от Caviar под названием Supremo Putin Line стоит 184 000 рублей, и Даниле достался первый экземпляр из 85 (по числу столиц субъектов РФ) изготовленных, пишет ura.ru. Корпус смартфона состоит из черного композитного оникса, а украшает его объемный барельеф с лицом Путина и гербом России, покрытых золотом.

Напомним, Данила Прилепа задал президенту вопрос о коррупции и о том, что в Югре огромное количество семей полицейских не могут получить субсидию на покупку жилья. В связи с этим президент направил в Югру специалистов из своего контрольно-ревизионного управления (к слову, сам Путин в 1997 году возглавлял КРУ президента Ельцина), чтобы разобраться с этим вопросом. Ревизоры должны отчитаться перед президентом об итогах проверки к 1 октября.