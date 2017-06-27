Россияне «оценили» свои жизни в среднем в $1,2 млн. И на самом деле продешевили!

Семьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или при выполнении служебных обязанностей, могут рассчитывать на 1,2 млн долларов компенсации — такую цифру назвали аналитики Финансового университета при Правительстве РФ совместно с Росгосстрахом, сообщает svpressa.ru.

Ранее называлась другая цифра — 624 000 долларов с учетом всех выплат на компенсацию морального вреда.

«Прежде всего, такой рост связан с повышением самооценки людей. Она во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда, — цитирует руководителя исследования, проректора Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца «Российская Газета». — Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым. В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией».

При этом в результате исследования были определены города, у жителей которых завышенные требования — Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Воронеж и Ульяновск.

В среднем по миру аналогичная цифра составляет 2,6 миллиона долларов, что на 1,4 миллиона долларов больше, чем в России.