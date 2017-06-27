​Актер Владимир Этуш попал в реанимацию. Его жена винит во всем отсутствие парковок

Легендарный актер, Народный артист СССР Владимир Этуш попал в реанимацию. По словам ее жены Елены, чьи слова приводит newsru.com, всему виной нелепая ситуация: 95-летний актер упал у входа в поликлинику. «А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? А потому что он остался один, без помощи и присмотра, у входа в поликлинику, – пишет Елена Этуш. – А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники. Широких тротуаров до хрена, а припарковаться можно только за километр. Что я и сделала, как законопослушная».

Сейчас Владимир Этуш остается в реанимации в отделении нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Хорошо, что падение не вызвало переломов.

Напомним, Владимир Этуш является инвалидом второй группы после тяжелого ранения, полученного под Запорожьем в 1943 году. В 1945 году он окончил театральное училище и был приглашен преподавать в нем. В том же году он начал работать в Московском театре имени Вахтангова, с которым связана вся его жизнь. Он снялся более чем в 40 картинах, в том числе в роли товарища Саахова в «Кавказской пленнице» и Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию».