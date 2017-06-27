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​Минздрав назвал самые «больные» и «здоровые» регионы России. Всего на страну пришлось 19,5 миллиардов больничных

Выводы ведомство сделало, изучив количество листков нетрудоспособности, полученных в том или ином регионе страны, пишет RT. Как выяснилось, больше всего на больничный в прошлом году уходили жители Ярославской и Тверской областей, а также Подмосковья (в среднем 62 больничных на 100 работающих). При этом самыми здоровыми признаны жители Чечни, Ненецкого автономного округа, Дагестана и Татарстана (они брали от 15-ти до 30-ти больничных на 100 работающих соответственно). В Минздраве также сообщили, что всего в прошлом году было получено 19,5 миллиардов листков нетрудоспособности. Добавим, с июля в России начнут действовать электронные больничные. При этом нынешняя система также пока сохранится.


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Сегодня в 17:34, просмотров: 97, комментариев: 0


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