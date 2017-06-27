Антимонопольное управление Московской области возбудило дела против «Бургер Кинга», «Шоколадницы» и «Му-му» из-за высоких цен в аэропортах столицы – а именно Домодедово и Жуковский (остальные еще проверяют). Антимонопольщики полагают, что именно эти сети доминируют в аэроузлах и поэтому формируют высокие цены на свою продукцию, сообщает newsru.com.
ФАС неожиданно заметила «завышенные» цены в аэропортах Москвы и устроила проверку
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