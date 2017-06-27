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​«Яндекс» составил список продуктов, любимых россиянами. Есть там и «топ» продуктов в Югре

Самый популярный у россиян продукт питания – курица. Такой вывод сделал «Яндекс» на основании поисковых запросов: то, что связано с курицей, наши соотечественники ищут 765 тысяч раз в неделю. На втором месте по популярности – картофель, а замыкает тройку – мясо (включая рецепты «мяса по-французски» и «солянки»), пишет «РБК». Далее идут капуста, творог, молоко, рыба и яйца. В общем, россияне, судя по всему, питаются очень даже здорово и полезно.

Есть корреляция и по регионам. Например, в Югре и на Ямале чаще всего запросы касаются рыбы: щуки, окуня, карася, стерляди. В свою очередь, мордовцы ищут грибы и ягоды, а приморские жители – кальмара.

С этой точки зрения забавным культурно-кулинарным фактом выглядит то, что москвичи чаще всего ищут в «Яндексе» информацию не про грибы или рыбу, а про пасту карбонару, в Камчатском крае хотят много знать про роллы, а в Калининградской области и Карелии (внезапно) – про ликеры.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 109, комментариев: 0


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