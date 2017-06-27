​Американские социологи: Путину в мире верят больше, чем Трампу

Российскому президенту Владимиру Путину в мире доверяет примерно 27 процентов человек, в то время как главе США Дональду Трампу – 22 процента респондентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Pew Research Center из Вашингтона, опросившего 40 000 человек из 37 стран мира. Лидером рейтинга самых «доверительных» политиков стала канцлер Германии Ангела Меркель.