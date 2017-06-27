​Многосерийный фильм «Интервью с Путиным» досмотрели не все

Фильм «Интервью с Путиным», снятый американским режиссером Оливером Стоуном, теряет позиции среди телезрителей.

По сообщению РБК, ссылающегося на данные Mediascope, последнюю часть четырехсерийного фильма посмотрело на 1,39 млн меньше россиян, чем первую. Телевизионный рейтинг первой серии составил 9,3%. Всего первый выпуск посмотрело 6,46 млн россиян.

У второй серии «Интервью с Путиным» показатели были ниже— 6,1 млн телезрителей, рейтинг был равен 8,8%. Третью серию захотели смотреть лишшь 5,3 млн жителей страны.

В среднем одну серию фильма «Интервью с Путиным» смотрели 5,7 млн россиян.