Няганская окружная больница вошла в ТОП-10 России по лечению аневризмы брюшной аорты. Результаты рейтинга были озвучены на международном медицинском съезде по рентгенэндоваскулярной технике и лечению, который прошел в июне в Санкт-Петербурге.

Кроме того, югорское медучреждение заняло 52 место по операциям, выполненным на сосудах, 34-е – на сонных артериях, 12-е - на сосудах нижних конечностей. Всего специалистами было проанализировано 315 клиник по всей стране.

«На сегодняшний день для Нягани насущным является вопрос лечения острого ишемического инсульта, и в следующем году мы планируем запустить эту программу. У нас очень хороший задел, у нас прекрасные кадры, оборудование. Закупим инструменты, пройдем обучение и будем доставать тромбы из сосудов головного мозга», - прокомментировал итоги форума Павел Новиков, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения окружной больницы.