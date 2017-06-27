Губернаторы в России за год стали богаче на 20 процентов. Среди самых богатых — наши соседи по области

Издание «Власть» подвело итоги очередной декларационной компании глав российских регионов, сообщает РБК со ссылкой на первоисточник. Исследование показало, что по сравнению с предыдущим годом совокупный доход всех губернаторов увеличился на 22 % и составил 756,9 млн рублей.

Так, самым высокооплачиваемым губернатором стал глава Московской области Андрей Воробьев. Он заработал 97,9 млн рублей. Второе место дослалось губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, доход которого составил 77,9 млн. Последнее призовое место попало в руки главе Смоленской области Алексею Островскому, который заработал 68,5 млн.

Также в топ-10 «самых высокооплачиваемых» руководителей регионов попали губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин (20 млн рублей), а также глава Тюменской области Владимир Якушев — только в прошлом году он заработал больше 11 млн 176 тыс. рублей.