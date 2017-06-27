41-летняя сургутянка задержана за ложный донос на бывшего сожителя

Два дня назад в дежурную часть УМВД России поступило заявление от сургутянки 1976 года рождения. Женщина сообщила о краже золотых изделий ее бывшим сожителем.

В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что она специально заявила о преступлении, так как своим обращением в полицию хотела вернуть мужчину после расставания. А золото из-за финансовых трудностей заранее сама сдала в ломбард.

Сейчас женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.