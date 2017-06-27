Сургутян приглашают на работу в ГИБДД. Обещают много крутых льгот // СПИСОК

Госавтоинспекция города Сургута приглашает сургутян на работу в должности инспекторов дорожно-патрульной службы.

Для сотрудников предоставляются следующие льготы:

- 1 раз в год бесплатный проезд в отпуск сотруднику и члену семьи любым видом транспорта;

- льготное исчисление сроков выслуги для выхода на пенсию 1 год за полтора;

- возможность дальнейшего бесплатного обучения в ВУЗах и средних специальных учебных заведениях МВД РФ по очной и заочной формам обучения с предоставлением оплачиваемого сессионного отпуска;

- бесплатное медицинское обслуживание в лечебных учреждениях МВД.

Наш адрес: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 42, кабинет- 402, 412.

контактные телефоны: 76-10-27, 76-10-28, 76-10-09.