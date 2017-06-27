В мэрии Нижневартовска меняется структура: три управления объединяют в один департамент

Сегодня в Нижневартовске на заседании Думы города депутаты утвердили изменения в структуре администрации муниципалитета. Три управления – по физической культуре и спорту, по культуре, по социальной и молодёжной политике - объединяют. В результате их слияния появится один департамент - по социальной политике. Кто его возглавит пока не известно.

Как сообщили в информационном отделе Думы Нижневартовска, преобразования закончатся к концу осени. Как пояснили представители администрации, главная задача реформы – оптимизация и улучшение качества обслуживания населения, а также повышение доступности социальных услуг. При этом объём финансирования всех направлений работы остаётся на прежнем уровне. В наибольшей степени реорганизация затронет сферу спорта. Функции будут перераспределены. Так, например, в скором времени создадут отдельную дирекцию, в ведении которой полностью будет находиться эксплуатация спортивных учреждений.