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В Сургуте авиапассажир пытался улететь в Таджикистан и «забыл» задекларировать более $10 000

В Сургуте сотрудники Ханты-Мансийской таможни пресекли попытку незаконного вывоза из страны крупной суммы денег. У пассажира рейса, следовавшего в Худжанд, во время таможенного контроля было выявлено, что у него с собой наличные денежные средства в сумме свыше 10 000 долларов США. При этому мужчина не предупредил сотрудников ведомства и не заполнил соответствующую декларацию. По данному факту должностными лицами Сургутского таможенного поста возбуждено дело об административном правонарушении.

«Нарушителя ждет наказание: административный штраф, либо конфискация предмета правонарушения. Как пояснил сам нарушитель, о том, что нужно заполнять пассажирскую таможенную декларацию он не знал, с правилами вывоза наличной валюты за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза не ознакомился. Информацию, расположенную на стендах при входе в международный сектор он также читать не стал», - отметили в Ханты-Мансийской таможне.

В ведомстве напоминают, что перемещать денежные средства через таможенную границу можно в любом объеме при условии, что общая сумма денежных средств в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов США, будет письменно продекларирована.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 119, комментариев: 0


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