Власти Нижневартовска «прошерстили» пешеходные переходы в городе и привели их в порядок

Пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных учреждений, безопасны. Результаты комплексной проверки улично-дорожной сети Нижневартовска озвучили на очередном заседании Комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось в администрации города.

Участники встречи отметили положительную динамику в вопросах организации безопасности дорожного движения и рассказали о том, когда с карты города исчезнут опасные участки на магистралях.

По словам начальника управления по дорожному хозяйству администрации Нижневартовска Геннадия Котлярова, в настоящее время в городе расположено 412 пешеходных переходов (из них 167 - нерегулируемых, 245 - со светофорами).

«Для повышения безопасности дорожного движения за состоянием улично-дорожной сети города осуществляется постоянный контроль со стороны администрации города, депутатских комитетов, общественности. Установлены более 5 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, демонтированы 24 нерегулируемых пешеходных перехода, признанных небезопасными. На данный момент все 10 пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями, соответствуют всем нормам и требованиям», - рассказал Геннадий Котляров.

Таким образом, Нижневартовск полностью выполнил поручение президента России Владимира Путина, связанное с обеспечением дорожной безопасности и защиты детей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений соответствуют национальным стандартам. Переход у школы должен быть оборудован желто-белой «зеброй», стационарным освещением, знаками «Пешеходный переход», которые должны размещаться на световозвращающих щитах. Кроме того, ГОСТ предусматривает установку светофоров с желтой мигающей секцией, искусственных неровностей и пешеходных ограждений.